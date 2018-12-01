Гвоздик - Стивенсон: боксер Радченко дал прогноз на бой (Видео)

Украинский боксер первого тяжелого веса Сергей Радченко прокомментировал грядущий поединок Гвоздик - Стивенсон. Сергей отметил большой опыт Адониса, а также тот факт, что бой пройдет на территории Стивенсона. Радченко ожидает "острого" противостояния. Напомним, в ночь с 1-го на 2-е декабря (время киевское) украинский полутяж Александр Гвоздик попытается завоевать пояс чемпиона мира WBC в бою против Адониса Стивенсона.