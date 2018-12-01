Гвоздик - Стивенсон: комментатор Поночовный дал прогноз на бой (Видео)

Комментатор Вячеслав Поночовный поделился своими ожиданиями относительно грядущего боя Стивенсон - Гвоздик. Вячеслав считает, что после неубедительной победы украинца над Мехди Амаром шансы Гвоздика и Стивенсона равны. Напомним, в ночь с 1-го на 2-е декабря (время киевское) украинский полутяж Александр Гвоздик попытается завоевать пояс чемпиона мира WBC в бою против Адониса Стивенсона.