Уайт - Чисора. Видео боя

Британские супертяжи Диллиан Уайт и Дерек Чисора 22 декабря в Лондоне на стадионе O2Arena провели бой-реванша. Поединок завершился тяжелым нокаутом Чисоры в 11-м раунде. Вашему вниманию видео боя Чисора - Уайт 2.