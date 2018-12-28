Деревянченко проанализировал бой с Джейкобсом (Видео)

Украинский средневес Сергей Деревянченко (12-1, 10 КО) в интервью Luckypunch.net впервые после боя против Дэниэля Джейкобса (35-2, 29 КО) рассказал о своем мнении о поединке, тактике, которую боксер после нокдауна в первом раунде, уже не смог поменять, а также судейских записках по итогам 12 раундов.