Эндрю Кансио - Альберто Мачадо. Видео боя

30-летний американец Эндрю Кансио стал новым обладателем титула WBA Regular в первом легком весе благодаря досрочной победе над чемпионом из Пуэрто-Рико Альберто Мачадо. Перед боем все считали чемпиона явным фаворитом, и в первом раунде Мачадо отправил претендента в нокдаун, однако Кансио сумел восстановиться, и его атаки с каждым разом все больше и больше беспокоили чемпиона. В четвертом раунде Кансио трижды отправил чемпиона в нокдаун, и бой был остановлен.