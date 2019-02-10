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Воскресенье, 10.02.2019

Эндрю Кансио - Альберто Мачадо. Видео боя

30-летний американец Эндрю Кансио стал новым обладателем титула WBA Regular в первом легком весе благодаря досрочной победе над чемпионом из Пуэрто-Рико Альберто Мачадо. Перед боем все считали чемпиона явным фаворитом, и в первом раунде Мачадо отправил претендента в нокдаун, однако Кансио сумел восстановиться, и его атаки с каждым разом все больше и больше беспокоили чемпиона. В четвертом раунде Кансио трижды отправил чемпиона в нокдаун, и бой был остановлен.
allboxing.ru
Фото: Твиттер
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