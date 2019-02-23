Брутальный нокаут в бою Романов - Карман (Видео)

Российский супертяжеловес Евгений Романов (12-0, 9 КО) одержал очень быструю и убедительную победу в бою с канадцем Диллоном Карманом (14-4, 13 КО), нокаутировав его в первом раунде. Бой закончился на 110-й секунде стартовой трехминутки после точного левого хука в голову в исполнении Романова.