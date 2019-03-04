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Понедельник, 04.03.2019

Iron - фильм о Гассиеве (Видео)

В России вышел фильм, который посвящен бывшему чемпиону мира по боксу в крузервейте Мурату Гассиеву. Лента получила название "Iron", что является прозвищем россиянина. В фильме были затронуты вопросы политики, религии, первого боя на ринге, главного страха боксера и почему ему не интересен реванш с Александром Усиком. Также осетин поведал, кто был самым сложным соперником в его карьере и рассказал, что его мотивирует оставаться в спорте.
isport.ua
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