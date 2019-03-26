Экс-соперник Владимира Кличко поцеловал журналистку прямо в губы (Видео)

Болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев (27-1, 14 КО) стал фигурантом скандала после своей победы над румыном Богданом Дину (18-2, 14 КО). После поединка болгарин давал комментарий журналистке Vegas Sports Daily Дженни Суше. В конце разговора он спросила Пулева о возможном бое против британца Тайсона Фьюри (27-0-1, 19 КО), после чего боксер неожиданно поцеловал ее в губы.