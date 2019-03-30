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Суббота, 30.03.2019

Гвоздик - Нгумбу: решающая дуэль взглядов (Видео)

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик и претендент на его титул Дуду Нгумбу прошли официальную церемонию взвешивания накануне их поединка, который 30 марта пройдет в Филадельфии. Украинец оказался немного тяжелее оппонента, вес Гвоздика составил 79,2 кг. Вес его соперника составил 79,0 кг. Вашему вниманию видео взвешивания и решающей дуэли взглядов.
isport.ua
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