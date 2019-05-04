Альварес - Джейкобс. Видео взвешивания

Предлагаем вашему вниманию видео официальной церемонии взвешивания Сауля Альвареса и Дэниэла Джейкобса перед их завтрашним боем. После взвешивания боксеры провели традиционную дуэль взглядов, которая едва не завершилась дракой.