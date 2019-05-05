Бетербиев - Каладжич: лучшие моменты боя (Видео)

Чемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе российский боксер Артур Бетербиев (14-0, 14 КО) успешно защитил свой титул в бою с боснийцем Радивое Каладжичем (24-2, 17 КО), победив его техническим нокаутом в пятом раунде. С самого начала боя Бетербиев занял центр ринга, навязывая Каладжичу обмен ударами - босниец несколько раз неплохо отвечал Артуру, но в целом в ринге доминировал Бетербиев. В третьем раунде он отправил Каладжича во флэш-нокдаун, а в пятом рефери остановил избиение боснийского боксера.