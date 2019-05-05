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Понедельник, 06.05.2019

Бетербиев - Каладжич: лучшие моменты боя (Видео)

Чемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе российский боксер Артур Бетербиев (14-0, 14 КО) успешно защитил свой титул в бою с боснийцем Радивое Каладжичем (24-2, 17 КО), победив его техническим нокаутом в пятом раунде. С самого начала боя Бетербиев занял центр ринга, навязывая Каладжичу обмен ударами - босниец несколько раз неплохо отвечал Артуру, но в целом в ринге доминировал Бетербиев. В третьем раунде он отправил Каладжича во флэш-нокдаун, а в пятом рефери остановил избиение боснийского боксера.
boxingnews.com.ua
Фото: Твиттер
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10:50 Вс, 5 Май 2019 Телеграф
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