Гловацки - Бриедис. Видео боя

В Риге состоялся второй полуфинал Всемирной боксерской суперсерии, в котором Майрис Бриедис нокаутировал Кшиштофа Гловацки. В финале WBSS Бриедис встретится с Юниером Дортикосом, который нокаутировал Эндрю Табити.