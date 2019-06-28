Как Выхрист нокаутировал соперника в полуфинале Европейских игр (Видео)

Украинский боксер Виктор Выхрист поборется за золото Европейских игр-2019 в Минске в боксе в супертяжелом весе. В полуфинале украинец одержал досрочную победу в третьем раунде над хорватом Марко Милуном. В субботу, в финале его соперником станет представитель Франции Мурад Алиев, который победил немца Нелви Тиафака.