Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Воскресенье, 21.07.2019
Парламентские выборы 2019: украинцы сегодня выбирают новую Раду (онлайн-трансляция)
Парламентские выборы 2019: украинцы сегодня выбирают новую Раду (онлайн-трансляция)
ЦИК обновила данные по явке избирателей
ЦИК обновила данные по явке избирателей
Пакьяо поиздевался над Турманом прямо в ринге (Видео)
Пакьяо поиздевался над Турманом прямо в ринге (Видео)
Деловой стиль Мелании Трамп произвел впечатление на официальной встрече
Деловой стиль Мелании Трамп произвел впечатление на официальной встрече

Власов - Чилемба. Видео боя

Власов - Чилемба. Видео боя
16:26 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Скриншот

Смотреть полное видео боя Максим Власов - Айзек Чилемба.

В Геленджике завершилось боксерское шоу, в главном бою которого на ринг вышли россиянин Максим Власов и малавиец Айзек Чилемба.

Начиная с первого раунда Власов захватил инициативу, был активнее, разнообразнее и точнее. Чилемба временами успешно работал на контратаках, однако Власов удерживал высокий темп, выбрасывал большее количество ударов и постоянно шел на обострение. Поединок продлился все отведенные на него двенадцать раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Власову со счетом 117-111 и 116-111 дважды. В одиннадцатом раунде рефери снял очко с Чилембы за многократную потерю капы.

Пакьяо поиздевался над Турманом прямо в ринге (Видео)

Напомним, что первый поединок между этими боксерами состоялся в 2011 году в США, тогда победу решением судей одержал Чилемба.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Видео, Новости бокса, Максим Власов - Айзек Чилемба.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 21 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Прикольные поздравления с днем рождения 21 июля в прозе
03 Приметы и обряды на 21 июля - День Прокопия-Жнеца, Жатвенник
04 На выборы в Украине жарко и сухо, а с начала недели вновь дожди
05 Гвоздик: Удар Стивенсона почувствовал пятками в ринге
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
У КПВВ &quot;Майорское&quot; таки нашли взрывчатку
У КПВВ "Майорское" таки нашли взрывчатку
Вакарчук о выборах: Мои прогнозы - все будет хорошо
Вакарчук о выборах: Мои прогнозы - все будет хорошо
На Донбассе пока соблюдается &quot;хлебное перемирие&quot;
На Донбассе пока соблюдается "хлебное перемирие"
Лунный посевной календарь с 22 по 28 июля 2019 года
Лунный посевной календарь с 22 по 28 июля 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь