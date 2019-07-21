Власов - Чилемба. Видео боя

Смотреть полное видео боя Максим Власов - Айзек Чилемба.

В Геленджике завершилось боксерское шоу, в главном бою которого на ринг вышли россиянин Максим Власов и малавиец Айзек Чилемба.

Начиная с первого раунда Власов захватил инициативу, был активнее, разнообразнее и точнее. Чилемба временами успешно работал на контратаках, однако Власов удерживал высокий темп, выбрасывал большее количество ударов и постоянно шел на обострение. Поединок продлился все отведенные на него двенадцать раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Власову со счетом 117-111 и 116-111 дважды. В одиннадцатом раунде рефери снял очко с Чилембы за многократную потерю капы.

Напомним, что первый поединок между этими боксерами состоялся в 2011 году в США, тогда победу решением судей одержал Чилемба.