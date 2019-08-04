Ковнацки - Арреола. Видео боя

Польский супертяжеловес Адам Ковнацки в Нью-Йорке одержал победу единогласным решением судей над 38-летним ветераном Крисом Арреолой, завоевав пояс IBF Inter-Continental. Итоговый счет судейских записок – 118:110, 117:111 и 117:111 в пользу 30-летнего Ковнацки, который впервые в своей карьере провел полные двенадцать раундов.