Интервью Ломаченко: абсолютное чемпионство и конец карьеры (Видео)

32-летний украинский чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) признался, что через пару лет готов завершить карьеру. Василий Ломаченко вернется в ринг 31 августа. Поединок против Люка Кэмпбелла пройдет в Лондоне на O2 Arena, а букмекеры уже опубликовали котировки на бой.