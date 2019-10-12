Усик - Уизерспун: решающая дуэль взглядов (Видео)

Состоялась процедура взвешивания поединка между украинским боксером Александром Усиком (16–0, 12 КО) и американцем Чаззом Уизерспуном (38–3, 29 КО). Результаты взвешивания: Александр Усик – 97,5 кг. Чазз Уизерспун – 109,8 кг. После взвешивания боксеры провели традиционную дуэль взглядов. Напомним, бой Усика и Уизерспуна состоится в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго на арене Wintrust.