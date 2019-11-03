Берчельт избил Сосу: лучшие моменты чемпионского боя (Видео)

Чемпион WBC в первом легком весе Мигель Берчельт в шестой раз защитил свой титул 2 ноября, победив техническим нокаутом в четвертом раунде Джейсона Сосу. Уже во втором раунде Берчельт дважды отправил соперника в нокдаун. В четвертом раунде Соса вновь оказался в нокдауне, затем Берчельт продолжил свои атаки, и угол претендента выбросил полотенце.