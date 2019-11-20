"Великолепный поединок": Усик заинтересован в бое с известным британцем (Видео)

Украинский супертяжеловес Александр Усик высказался о возможном поединке против Дерека Чисоры. Экс-аблютный чемпион мира в первом тяжелом весе признался, что заинтересован в проведении этого боя. "С Чисорой, мне кажется, получился бы, великолепный поединок", - заявил Усик в интервью для YouTube-канала Usyk17.