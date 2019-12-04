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Среда, 04.12.2019

Поветкин и Хантер встретились лицом к лицу (Видео)

Бой Поветкин — Хантер пройдёт в андеркарде матча-реванша Энди Руиса и Энтони Джошуа. Ранее Поветкин рассказал, что в будущем намерен вернуть себе чемпионский титул, и поделился мнением о Хантере. На счету российского боксёра 37 поединков, в которых он одержал 35 побед (в том числе 24 нокаутом) и потерпел два поражения. Напомним на кону будут стоять чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
championat.com
Фото: Скриншот
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