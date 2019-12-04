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Среда, 04.12.2019

Джошуа - Руис 2: видео дуэли взглядов

7-го декабря состоится бой-реванш Энтони Джошуа - Энди Руис за три пояса супертяжелого веса. В среду боксеры провели дуэль взглядов перед большим поединком. В первом бое Руис неожиданно нокаутировал соперника и стал первым мексиканским чемпионом супертяжелого веса. &nbsp; &nbsp;
sport.ua
Фото: Твиттер
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