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Воскресенье, 08.12.2019

Джошуа - Руис 2: полный бой (Видео)

Энтони Джошуа взял реванш у Энди Руиса и вернул себе чемпионские пояса по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе. Бой продлился 12 раундов и все судьи отдали британцу победу. Судейский счет: 118:110, 118:110, 119:109. Вашему вниманию полное видео главного боя на вечере бокса в Саудовской Аравии.
Фото: Твиттер
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