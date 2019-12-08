Джошуа - Руис 2: полный бой (Видео)

Энтони Джошуа взял реванш у Энди Руиса и вернул себе чемпионские пояса по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе. Бой продлился 12 раундов и все судьи отдали британцу победу. Судейский счет: 118:110, 118:110, 119:109. Вашему вниманию полное видео главного боя на вечере бокса в Саудовской Аравии.