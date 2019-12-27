Кличко представил праздничный выпуск своего влога (Видео)

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко представил очередной уже 16-й по счету выпуск своего влога #klitschkoscorner. Владимир Кличко представил праздничный выпуск своего влога. "Санта попросил не показывать его в этом интервью, поэтому я подготовил специальный праздничный эпизод. С Рождеством и всем отличного начала нового года. Продолжайте побеждать", - проанонсировал выпуск Владимир