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Пятница, 27.12.2019

Кличко представил праздничный выпуск своего влога (Видео)

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко представил очередной уже 16-й по счету выпуск своего влога #klitschkoscorner. Владимир Кличко представил праздничный выпуск своего влога. "Санта попросил не показывать его в этом интервью, поэтому я подготовил специальный праздничный эпизод. С Рождеством и всем отличного начала нового года. Продолжайте побеждать", - проанонсировал выпуск Владимир
klitschko-brothers.com
Фото: Инстаграм
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