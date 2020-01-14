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Вторник, 14.01.2020

Уайлдер и Фьюри провели первую дуэль взглядов (Видео)

Американский чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри провели первую встречу. В Лос-Анджелесе состоялась пресс-конференция, посвященная их реваншу. Напомним, что второй поединок состоится 22 февраля в Лас-Вегасе. После пресс-конференции боксеры провели дуэль взглядов. В первом поединке боксеров в декабре 2018 года была зафиксирована ничья.
sport.ua
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