Футболист своими финтами "сломал" вратаря соперников (Видео)

Нападающий Марселя Димитри Пайе поставил точку в матче 21-го тура чемпионата Франции против Страсбура. 30-летний француз на 87-й минуте эффектно обыграл вратаря Александра Укиджа и отправил мяч в пустые ворота, однако страж ворот, когда пытался остановить нападающего, получил травму и покинул поле на носилках.