"Шахтер" провел тренировку на "Стадио Олимпико" (Видео)

Футболисты донецкого "Шахтера", отдохнув после переезда в Италию, наведались на легендарный "Стадио Олимпико", где уже сегодня состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ромы".