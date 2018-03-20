Первая открытая тренировка сборной Украины в 2018 году: онлайн трансляция (Видео) https://telegraf.com.ua/files/2018/03/ua22.jpg https://telegraf.com.ua/files/2018/03/ua22-567x309.jpg 2018-03-20T18:02:43+02:00 Футбол Онлайнтрансляция тренировки сборной Украины по футболу в Харькове 20 марта. https://telegraf.com.ua/sport-cat/video-sport/video-football/3967538-pervaya-otkryitaya-trenirovka-sbornoy-ukrainyi-v-2018-godu-onlayn-translyatsiya-video.html

Первая открытая тренировка сборной Украины в 2018 году: онлайн трансляция (Видео) Сборная Украины по футболу проведет открытую тренировку в Харькове 20 марта. Начало тренировки в 18:00. Смотрите видео онлайн трансляцию открытой тренировки сборной Украины.