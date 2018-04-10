Артем Довбык забил дебютный гол за "Мидтьюланн" (Видео)

В чемпионате Дании завершился последний матч 28-го тура, в котором Мидтьюланн принимал Копенгаген. В составе хозяев на 56-й минуте на поле вышел украинский нападающий Артем Довбык, которой отличился на 79-й минуте, принеся победу своей команде 3:2. Это гол стал первым для форварда молодежной сборной Украины в составе Мидтьюланна. Для этого Артему понадобилось пять матчей, правда, отыграл Довбык в них всего 89 минут.