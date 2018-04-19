Безус забил шикарный гол со штрафного в Бельгии (Видео)

Роман Безус открыл счет в матче группы Б чемпионата Бельгии, которая борется за попадание в Лигу Европы по итогам сезона. Экс-игрок сборной Украины выполнил штрафной удар, обманув венесуэльского вратаря Ромо. Роман ударил в тот угол, который голкипер и защищал, а сам страж ворот начал движение в другой. Во втором тайме Синт-Трюйден забил еще дважды, пропустив при этом один раз, и закрепился на второй строчке таблицы.