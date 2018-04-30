Как в лучшие годы Ибрагимовича: игрок в США забил шикарный гол с центра поля (Видео) https://telegraf.com.ua/files/2018/04/Screenshot_242.jpg https://telegraf.com.ua/files/2018/04/Screenshot_242-567x309.jpg 2018-04-30T03:17:10+03:00 Футбол Американский футболист Кенни Уолкер отметился шедевральным голом за команду "Цинциннати" в игре против "Оттавы". https://telegraf.com.ua/sport-cat/video-sport/video-football/4037421-kak-v-luchshie-godyi-ibragimovicha-igrok-v-ssha-zabil-shikarnyiy-gol-s-tsentra-polya-video.html

Как в лучшие годы Ибрагимовича: игрок в США забил шикарный гол с центра поля (Видео) Американский футболист Кенни Уолкер отметился шедевральным голом за команду "Цинциннати" в игре против "Оттавы".