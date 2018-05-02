Футболисты напали на судью во время матча (Видео)

В Высшей лиге Эфиопии в матче между Дифэнс и Вельвало произошел неприятный инцидент. При счете 1:1, арбитр засчитал мяч в ворота Вельвало, с чем не согласились футболисты проигрывающей команды. Игроки устроили масовую драку, начали бегать за арбитром и избивать. Рефери был вынужден отбиваться угловым флажком. После инцидента тренер Вельвало был уволен, а все матчи тура отменены.