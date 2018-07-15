Невероятный голепад: "Эвертон" отгрузил 22 гола в ворота противника (Видео)

Один из середняков АПЛ ливерпульский "Эвертон" отгрузил своему сопернику в товарищеском поединке 22 безответных гола. Вашему вниманию обзор этого потрясающего поединка.