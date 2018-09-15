Шахтер представил соперника в Лиге чемпионов (Видео)

В первом круге группового этапа Лиги чемпионов "горняки" сыграют против Хоффенхайма. Матч Шахтер – Хоффенхайм состоится 19 сентября и начнется в 19:55 по киевскому времени.