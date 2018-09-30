Руни забил 2 гола в матче МЛС (Видео)

В поединке очередного тура МЛС Ди Си со счетом 5:0 разгромил Монреаль. В данном матче форвард американской команды Уэйн Руни отличился дублем. Команда из Вашингтона идет на 7 месте в восточной конференции.