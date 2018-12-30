Мастера стандартов: лучшие голы со штрафных в MLS (Видео)

Официальный аккаунт MLS в YouTube опубликовал подборку самых красивых голов, забитых со штрафных ударов в сезоне-2018. Фантастические голы Руни, Брэдли, Джовинко и других звезд мирового футбола: