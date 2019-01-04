Лучшие голы Шахтера в Лиге Европы (Видео)

Нынешний еврокубковый сезон донецкий "Шахтер" продолжит в Лиге Европы. Напомним, что соперником горняков в первом раунде плей-офф станет немецкий "Франкфурт". И хотя до матчей еще больше месяца, дончане решили напомнить о своих самых ярких моментах в Лиге Европы.