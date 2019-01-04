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Пятница, 04.01.2019

Блестящий гол Месси на тренировке Барселоны (Видео)

Барселона готовится возобновить игры в испанской Примеры после Рождественских каникул. Следующим испытанием на пути подопечных Вальверде станет Хетафе – команды сыграют между собой в 18-м туре. В пятницу, 4 января, "сине-гранатовые" провели открытую тренировку, которую посетили около 11 тысяч человек. Пришедшие стали свидетелем очередного шедевра в исполнении Лионеля Месси. Аргентинец отправил мяч в ворота ударом в касание после передачи от голкипера.
isport.ua
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