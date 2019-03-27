20 лет назад Скоулз сделал единственный хет-трик за Англию (Видео)

27 марта 1999 года тогда еще 24-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз отметился хет-триком в поединке отборочного матча на чемпионат Европы-2000 против Польши (3:1). Ни до, ни после этого Скоулзу не удавалось забить три гола в одном поединке за национальную команду. Всего легендарный хавбек провел в составе «Трех львов» 66 матчей и забил 14 мячей.