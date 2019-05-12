Гладкий забил 5-й гол за Демирспор в Турции (Видео)

Нападающий турецкой команды «Адана Демирспор» Александр Гладкий сумел отличиться забитым голом в матче 33-го тура второго дивизиона чемпионата Турции против «Балыкесирспора» (2:0). 31-летний украинский форвард открыл счет в поединке на 26-й минуте. Этот гол для него стал 5-м в 12 матчах. Смотрите видео: 5-й гол Александра Гладкого в Турции.