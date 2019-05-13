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Понедельник, 13.05.2019

Топ-5 моментов игрового дня в НБА за 12 мая (Видео)

Национальная баскетбольная ассоциация представила пятерку лучших моментов матчей плей-офф, сыгранных в воскресенье, 12 мая. Вашему вниманию моменты с участием Кауая Леонарда (Торонто Рэпторс), Джимми Батлера (Филадельфия Севенти Сиксерс), Си-Джея Макколума (Портленд Трэйл Блэйзерс) и других.
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