Топ-5 моментов игрового дня в НБА за 12 мая (Видео)

Национальная баскетбольная ассоциация представила пятерку лучших моментов матчей плей-офф, сыгранных в воскресенье, 12 мая. Вашему вниманию моменты с участием Кауая Леонарда (Торонто Рэпторс), Джимми Батлера (Филадельфия Севенти Сиксерс), Си-Джея Макколума (Портленд Трэйл Блэйзерс) и других.