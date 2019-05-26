Шевченко и Ярмоленко прибыли в сборную Украины (Видео)

Забавные приколы с домашними питомцами, которые не бояться выглядеть смешно (Видео)
Над Австралией взорвался крупный метеорит (Видео)
Трамп и Абэ в пятый раз сыграли в гольф (Видео)
НБА: лучшие моменты победы Торонто над Милуоки (Видео)
Канада - Чехия: обзор полуфинала ЧМ-2019 по хоккею (Видео)
Победа Ястремской в финале турнира WTA в Страсбурге (Обзор матча)
Россия - Финляндия: яркие моменты полуфинала ЧМ-2019 по хоккею (Видео)
B США в зooпapке показали очень редкого аллигатора (Видео)
Полицейские авто из ОАЭ попали в Книгу рекордов Гиннесса (Видео)
Крещатик, мост Патона и телебашня: Рекорды украинской столицы ко Дню Киева (Видео)
Футболист сборной Англии упал на тренировке и завалил ворота (Видео)
BMW поздравили директора Mercedes с выходом на пенсию (Видео)
Ад на Земле: леса Израиля охватил сильный пожар (Видео)