Шевченко и Ярмоленко прибыли в сборную Украины (Видео)

Сборная Украины по футболу начала сбор в Харькове перед матчами отбора Евро-2020 против Сербии и Люксембурга. В расположение команды прибыл и главный тренер Андрей Шевченко, а также вингер Андрей Ярмоленко.