Месси удален во 2-й раз в карьере - впервые это случилось 14 лет назад (Видео)

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси был удален с поля в матче за третье место на Кубке Америки. 32-летний Месси увидел перед собой красную карточку второй раз в карьере. Впервые это произошло в 2005 году в товарищеском матче с Венгрией, когда нападающий Барселоны дебютировал за национальную команду. Месси тогда удалили через 47 секунд после его выхода на замену.