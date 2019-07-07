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Воскресенье, 07.07.2019

Месси удален во 2-й раз в карьере - впервые это случилось 14 лет назад (Видео)

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси был удален с поля в матче за третье место на Кубке Америки. 32-летний Месси увидел перед собой красную карточку второй раз в карьере. Впервые это произошло в 2005 году в товарищеском матче с Венгрией, когда нападающий Барселоны дебютировал за национальную команду. Месси тогда удалили через 47 секунд после его выхода на замену.
isport.ua
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