Карпаты 0:1 Колос: видео гола и обзор матча

Львовские «Карпаты» провели свой очередной товарищеский матч. Их соперником был новичок украинской Премьер-лиги - «Колос» из Ковалевки. «Колос» — «Карпаты» — 1:0 «Колос»: Ситало, Сахневич, Гаврыш, Парамонов, Мигунов, Задоя, Милько, Демченко, Ильин, Смирный, Нехтий «Карпаты» (1-й тайм): Пидкивка, Мартинс, Ковтун, Вакуленко, Дубинчак, Вербный, Клец, Карпенко и три игрока на просмотре «Карпаты» (2-й тайм): Пидкивка, Мартинс, Ковтун, Веремиенко, Вербный, Клец, Карпенко и четыре игрока на просмотре Во втором тайме на замену выходили: Рудюк, Лях, Ременюк, Прытула, Степанчук