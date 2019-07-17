Скачать
Среда, 17.07.2019

Карпаты 0:1 Колос: видео гола и обзор матча

Львовские «Карпаты» провели свой очередной товарищеский матч. Их соперником был новичок украинской Премьер-лиги - «Колос» из Ковалевки. «Колос» — «Карпаты» — 1:0 «Колос»: Ситало, Сахневич, Гаврыш, Парамонов, Мигунов, Задоя, Милько, Демченко, Ильин, Смирный, Нехтий «Карпаты» (1-й тайм): Пидкивка, Мартинс, Ковтун, Вакуленко, Дубинчак, Вербный, Клец, Карпенко и три игрока на просмотре «Карпаты» (2-й тайм): Пидкивка, Мартинс, Ковтун, Веремиенко, Вербный, Клец, Карпенко и четыре игрока на просмотре Во втором тайме на замену выходили: Рудюк, Лях, Ременюк, Прытула, Степанчук
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

ФК Карпаты, Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Колос.
08:04 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь