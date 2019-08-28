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Среда, 28.08.2019

Как Рух обыграл Верес в Кубке Украины: видео голов и обзор матча

Во вторник, 27 августа, состоялся поединок второго предварительного раунда Кубка Украины, в котором «Рух» с минимальным преимуществом переиграл «Верес». «Верес» (Ровно) – «Рух» (Львов) – 1:2
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Кубок Украины, Первая лига, УПЛ, Новости футбола, ФК Рух, ФК Верес.
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