Футболисты сборной Украины собрались в Киеве (Видео)

Сегодня игроки сборной Украины прибыли в Киев на традиционный сбор перед стартом очередных матчей. Команда готовится к матчам против Литвы 7-го сентября в рамках отбора Евро-2020 и контрольному поединку с Нигерией 10-го сентября.