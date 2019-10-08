Дневник сборной Украины: тренировки в зале и приезд легионеров (Видео)

Национальная сборная Украины собралась в Харькове. В понедельник команда ждала прилета легионеров, а также проводила время в тренажерном зале, где поддерживала физическую силу. Первая открытая тренировка команды Шевченко состоится во вторник в 19:00 на стадионе Металлист (Харьков).