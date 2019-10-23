Шкендия - Динамо: видеотрансляция матча Юношеской Лиги УЕФА

Прямая трансляция матча первого круга Юношеской Лиги УЕФА между македонской "Шкендией" и "Динамо". Стартовые составы: «Шкендия»: Амзай, Бечири, Реджепи (к), Якупи, Фетай, Мурати, Зубер, Алии, Синани, Гаши, Чамили. «Динамо»: Нещерет, Хондак, Ярош, Забарный, Кузык, Надольский (к), Бодня, Велетень, Близниченко, Яцик, Здырко.