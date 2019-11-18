Массовая драка футболистов в России, поучаствовали даже болельщики (Видео)

По окончании матча 18-го тура Профессиональной футбольной лиги между астраханским "Волгарем" и махачкалинским "Легионом Динамо" произошла массовая драка между футболистами. В потасовке поучаствовали даже запасные игроки и болельщики.