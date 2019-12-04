Руни и Крауч провели забавную дуэль взглядов (Видео)

Знаменитые английские форварды Уэйн Руни и Питер Крауч провели шуточную дуэль взглядов на шоу от Amazon. Руни в 2019 году выступал в MLS за океаном, а Крауч уже завершил карьеру. Из-за низкого роста 34-летний Руни использовал подставку, чтобы быть на одном уровне с двухметровым Краучем. Смотрите видео забавного фрагмента шоу.