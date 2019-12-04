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Среда, 04.12.2019

Руни и Крауч провели забавную дуэль взглядов (Видео)

Знаменитые английские форварды Уэйн Руни и Питер Крауч провели шуточную дуэль взглядов на шоу от Amazon. Руни в 2019 году выступал в MLS за океаном, а Крауч уже завершил карьеру. Из-за низкого роста 34-летний Руни использовал подставку, чтобы быть на одном уровне с двухметровым Краучем. Смотрите видео забавного фрагмента шоу. &nbsp;
sport.ua
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Футбол, Видео, Новости футбола, Питер Крауч, Уэйну Руни.
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