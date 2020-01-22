Одноклубник подкинул Неймару змею в шкафчик (Видео)

Одноклубник Неймара по ПСЖ Леандро Паредес шокировал своего партнера в раздевалке. Бразильцу подкинули змею в шкафчик в раздевалке. Хорошо, что она была не настоящая.